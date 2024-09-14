Джо Байден просит Конгресс продлить возможность предоставления Украине помощи

Речь идет о $5,8 млрд, срок использования этих средств истекает в конце этого месяца.

Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс запрос на продление срока действия президентских полномочий по сокращению вооружений (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 2025 года. Это сделает доступными для Украины около 5,8 млрд долларов после 30 сентября. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что этот запрос должен быть включен в резолюцию о продолжении финансирования правительства США после 30 сентября, когда заканчивается финансовый год.

«У нас осталось 5,9 миллиарда долларов для Украины в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений; все эти средства, кроме 100 миллионов долларов, заканчиваются в конце финансового года», - сообщил спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер в электронном письме изданию.

В Пентагоне сообщили, что Департамент продолжит предоставлять пакеты сокращений в ближайшем будущем и работает с Конгрессом по продлению полномочий PDA после завершения финансового года.

Администрация Байдена использовала полномочия по сокращению вооружений для быстрой доставки оружия в Украину непосредственно через запасы Министерства обороны.

Принятие Конгрессом решения о продлении PDA на сумму 5,8 млрд долларов позволит Белому дому продолжать отправлять Украине военную помощь небольшими партиями несколько раз в месяц.

Помощник конгрессмена сообщил изданию The Hill, что без продления полномочий администрация Байдена могла бы объявить о предоставлении военной помощи Украине на сумму $5,8 млрд до 1 октября, а затем использовать оставшийся год для отправки оборудования – но это менее привлекательный вариант.

Напомним, Энтони Блинкен анонсировал выделение Украине более $700 млн помощи.

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