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Белый дом пытается спасти 6 млрд долларов для ВСУ, которые могут «сгореть» 30 сентября

09:40, 6 сентября 2024
Сейчас у администрации Джо Байдена есть несколько планов, чтобы спасти средства.
Белый дом пытается спасти 6 млрд долларов для ВСУ, которые могут «сгореть» 30 сентября
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Представители администрации президента США Джо Байдена начали срочные переговоры с Конгрессом по разрешению использования более 6 миллиардов долларов военной помощи Украине до 30 сентября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

Президентские полномочия по изъятию вооружений (PDA) являлись основным механизмом, который администрация Джо Байдена использовала для поставки оружия в Украину.

Отмечается, что большую часть из 7,8 миллиарда долларов, предусмотренных законопроектом, который Джо Байден подписал в апреле, не использовали, что заставляет Белый дом искать способ сохранить оставшиеся 6 миллиардов долларов, поскольку близится крайний срок – 30 сентября, то есть конец 2024 финансового года, – для их использования.

Источники сообщили Reuters, что Госдепартамент хочет включить продление полномочий в Постоянную резолюцию – краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце, чтобы избежать шотдауна 30 сентября.

Помощники конгрессменов, пожелавших остаться анонимными, чтобы обсудить текущие переговоры, настаивают на том, что решение будет найдено с учетом сильной двухпартийной поддержки помощи Украине.

В свою очередь, источники в Конгрессе сообщили, что не до конца понятно, почему поток оружия в Украину замедлился в этом году, но заявили, что это частично связано с обеспокоенностью Пентагона тем, что его собственные запасы истощаются, поскольку оружейная промышленность борется с проблемами в цепочке поставок.

Законодатели, поддерживающие Украину из обеих партий, отметили важность продления помощи.

Также издание отмечает, что во время переговоров с Конгрессом администрация Байдена рассматривает запасной план, по которому Госдепартамент сделает существенное заявление о помощи до 30 сентября, фактически потеряв оставшиеся 6 миллиардов долларов до истечения срока действия программы.

По словам источников, согласно этому резервному плану сроки поставки оружия и оборудования будут продлены, что позволит более постепенно передавать ресурсы Украине.

Ранее сообщалось, что бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф.

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