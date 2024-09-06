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Споры, возникающие из сделок, из вопросов защиты права собственности и недоговорных правоотношений: обзор практики КГС ВС

09:24, 6 сентября 2024
Обзор практики КГС ВС был обнародован за июль 2024 года.
Споры, возникающие из сделок, из вопросов защиты права собственности и недоговорных правоотношений: обзор практики КГС ВС
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Верховный Суд обнародовал очередной ежемесячный обзор актуальной судебной практики КГС ВС – за июль 2024 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

- в спорах о защите чести, достоинства и деловой репутации указано, что выражение народным депутатом во время пленарного заседания Верховной Рады Украины в утвердительной форме фактических данных о совершении лицом уголовного (уголовных) правонарушений (правонарушений) является утверждением о фактах, а не оценочным суждением, поскольку такая информация касается обвинения в совершении преступления, значит, может быть проверена на предмет действительности;

- в спорах, возникающих по вопросам защиты права собственности, акцентировано, что налоговый залог распространяется исключительно на имущество налогоплательщика, имеющего налоговый долг. Новый собственник имущества (банк), купивший спорное имущество в результате обращения взыскания на предмет ипотеки, не заменяет должника (бывшего владельца имущества) в правоотношении по погашению задолженности по уплате налогов, поэтому процедура обращения взыскания на имущество банка в порядке, определенном НК Украины, не может быть реализована, что является самостоятельным основанием для отмены (прекращения) налогового залога;

- в спорах, возникающих из сделок, в частности договоров, указано, что надлежащее выполнение пайщиком своих обязательств по договору о долевом участии в строительстве и невыполнение застройщиком обязательства по строительству жилого дома и введение его в эксплуатацию в срок, определенный договором, является основанием для признания в судебном порядке за пайщиком, а в случае его смерти – за правопреемниками, право собственности на имущественные права на объект инвестирования;

- в спорах, возникающих из недоговорных правоотношений, констатировано, что включение физического лица (гражданина Украины) в международные санкционные списки (применение санкций иностранными государствами и межгосударственными объединениями) без внесения соответствующих запретов / ограничений для такого лица во внутренние документы банков Украины не может служить основанием для отказа банком Украины в осуществлении этим лицом банковских операций;

- в спорах, возникающих из семейных правоотношений, указано, что только возражения одного из родителей против лишения его родительских прав не свидетельствует о его интересе к ребенку и реальном желании общаться с ребенком и не является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска о лишении родительских прав;

- относительно применения норм процессуального права указано, что Министерство обороны Украины или соответствующие воинские части подлежат привлечению к участию в делах об объявлении военнослужащего умершим или признании его безвестно отсутствующим при установлении юридического факта смерти военнослужащего;

- споры о признании незаконными и отмене решений общего собрания религиозного общества и Управления Епархии Православной Церкви Украины не подлежат судебному разбирательству;

- формирование Большой Палатой Верховного Суда новой правовой позиции относительно применения норм права в соответствующих правоотношениях не являются вновь открывшимися обстоятельствами в понимании требований процессуального закона.

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