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Чехия не будет принудительно возвращать в Украину мужчин, — посол Василий Зварыч

09:06, 6 сентября 2024
Посол Украины в Чехии Василий Зварыч: принудительно мужчин из-за границы не будут возвращать.
Чехия не будет принудительно возвращать в Украину мужчин, — посол Василий Зварыч
Фото: poland.mfa.gov.ua
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Посол Украины в Чехии Василий Зварыч заявил, что находящихся за рубежом мужчин призывного возраста принудительно не будут возвращать в Украину. Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

«Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину - тех, особенно мобилизационного возраста. Конечно, мотивация – это сознание каждого гражданина Украины», - сказал посол.

По его словам, по мнению Чехии, все украинцы независимо от места жительства имеют одну обязанность перед государством - это защита Отечества.

«Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался вне своей страны. Наша задача как государства – это создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения», - добавил Зварич.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся укрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей. Также он отмечал, что возможности его страны ограничены, когда речь идет о принудительном возвращении украинских граждан на Родину.

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