Зеленский уволил Зварыча с должности Посла Украины в Польше и назначил его в Чехию

Президент назначил Василия Зварыча Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Чешской Республике.

В пятницу, 21 июня, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Зварыча с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Польша. Указ №366/2024 был обнародован на официальном сайте Главы государства.

Другим указом, №367/2024, Президент назначил Василия Зварыча Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Чешской Республике.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Василия Зварыча на должность Посла Украины в Польше 8 февраля 2022 года.

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