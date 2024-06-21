Бойлеры в Киеве потребляют треть генерации одного блока АЭС - эксперт

В столице около 20% квартир оснащены бойлерами.

Фото: vikna.tv

В Киеве насчитывается около 190 000 бойлеров, которые вместе потребляют до 300 мВт электроэнергии. По словам главы Ассоциации энергоаудиторов Вадима Литвина, это как треть генерации атомного энергоблока. Об этом он сказал в комментарии «ЭП».

Чтобы разгрузить энергосистемы в условиях дефицита он посоветовал отключить бойлеры жителям тех городов, где хранится горячее водоснабжение, проверить возможность поставки горячей воды от ТЭЦ и крышных котельных (для современных ЖК).

Литвин отметил, что считал суммарную мощность бойлеров Киева, «получилось около 300 МВт – это треть атомного энергоблока».

«Можно гигаватт построить, а можно эти 300 МВт в Киеве сэкономить, если не использовать электроэнергию для подогрева воды в бойлерах», - сказал Литвин.

Также он добавил, что в настоящее время в столице насчитывается 953 184 квартир, оснащенных централизованным горячим водоснабжением. По его оценкам, около 20% из них оснащены бойлерами. При условии, что в среднем речь идет о бойлерах на 80 литров с нагревательным элементом на 2 кВт.

«Таким образом мощность на горячее водоснабжение, которая к тому же включается одновременно, достигает 380 МВт – это более трети ядерного блока и более половины издаваемых Киевскими ТЭЦ. И это где-то в 2-3 раза больше, чем газовые генераторы (когенерационные установки), которые передали нам партнеры по USAID», – сказал Вадим Литвин.

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