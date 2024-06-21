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Бойлери у Києві споживають третину генерації одного блоку АЕС — експерт

21:23, 21 червня 2024
У столиці близько 20% квартир оснащено бойлерами.
Бойлери у Києві споживають третину генерації одного блоку АЕС — експерт
Фото: vikna.tv
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У Києві наразі налічується близько 190 000 бойлерів, які разом споживають до 300 мВт електроенергії. За словами голови Асоціації енергоаудиторів Вадима Литвина, це як третина генерації атомного енергоблока. Про це він сказав у коментарі «ЕП».

Щоб розвантажити енергосистеми в умовах дефіциту він порадив відключити бойлери мешканцям тих міст, де зберігається гаряче водопостачання, перевірити можливість постачання гарячої води від ТЕЦ та дахових котелень (для сучасних ЖК).

Литвин зазначив, що рахував сумарну потужність бойлерів Києва, «вийшло близько 300 МВт – це третина атомного енергоблока».

«Можна гігават побудувати, а можна ці 300 МВт у Києві зекономити, якщо не використовувати електроенергію для підігріву води в бойлерах», – сказав Литвин.

Також він додав, що наразі у столиці налічується 953 184 квартир, оснащених централізованим гарячим водопостачанням. За його оцінками, близько 20% з них оснащено бойлерами. За умови, що в середньому йдеться про бойлери на 80 літрів з нагрівальним елементом на 2 кВт. 

«Таким чином потужність на гаряче водопостачання, яка, до того ж, вмикається одночасно, сягає 380 МВт – це понад третину ядерного блоку і понад половини того, що видають Київські ТЕЦ. І це десь в 2-3 рази більше, ніж газові генератори (когенераційні установки), які передали нам партнери з USAID», – сказав Вадим Литвин.

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