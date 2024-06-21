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Вступ України в ЄС: Ольга Стефанішина розповіла про наступні кроки країни

20:58, 21 червня 2024
Ольга Стефанішина назвала наступні кроки після початку переговорів з ЄС.
Вступ України в ЄС: Ольга Стефанішина розповіла про наступні кроки країни
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Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що на шляху до ЄС Україні треба буде повністю адаптувати законодавство. Про це вона сказала у ефірі телемарафону.

За її словами, вступ України до Євросоюзу є тривалим процесом. На цьому шляху Україні треба буде повністю адаптувати законодавство, правову систему та економіку до умов Євросоюзу. Це дозволить функціонувати країні в межах внутрішнього ринку, щоб не було бар'єрів у пересуванні громадян.

«Щоб ми не відчували себе чужинцями всередині європейської родини, нам треба буде багато чого зробити в рамках переговорів. Якщо старт переговорів відбудеться наступного тижня, то вже у липні ми очікуємо перший етап, під час якого зробимо оцінку відповідності нашого законодавства в низці сфер і будемо розуміти наші зобов'язання», - додала Стефанішина.

Раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила, коли Євросоюз розпочне переговори про вступ України.

Ще відомо, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня.

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