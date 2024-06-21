Вступление Украины в ЕС: Ольга Стефанишина рассказала о следующих шагах страны

Ольга Стефанишина назвала следующие шаги после начала переговоров с ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что на пути в ЕС Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, вступление Украины в Евросоюз является длительным процессом. На этом пути Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Евросоюза. Это позволит функционировать стране в пределах внутреннего рынка, чтобы не было барьеров в передвижении граждан.

«Чтобы мы не чувствовали себя чужаками внутри европейской семьи, нам нужно будет многое сделать в рамках переговоров. Если старт переговоров состоится на следующей неделе, то уже в июле мы ожидаем первый этап, во время которого сделаем оценку соответствия нашего законодательства в ряде сфер и будем понимать наши обязательства», - добавила Стефанишина.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, когда Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины.

Еще известно, что чиновники Евросоюза хотят начать формальные переговоры о вступлении Украины не позднее 25 июня.

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