Украина получит еще одну систему Patriot: кто передаст

Министр обороны Нидерландов отметила, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины.

Фото: mil.in.ua

Нидерланды совместно с другой страной передадут Украине зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает NL Times.

По ее словам, Нидерландам и еще одной стране удалось собрать части, которые затем могут сформировать целостную систему. Министр работала над этим некоторое время.

Оллонгрен добавила, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины, которая смогла таким образом противостоять многим атакам рф. Министр также отметила, что США также работают над тем, чтобы еще больше помочь украинским военным усилиям.

При этом чиновница не сообщила, кто является второй страной, помогавшей Нидерландам с системой Patriot для Украины.

Ранее сообщалось, что Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot.

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