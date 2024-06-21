Е-удостоверение ветерана вместо бумажного: Кабмин поддержал изменения

Правительство поддержало изменения в законодательство, позволяющие получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в Дії, а бумажное ветераны будут получать по желанию.

Кабинет Министров Украины сделал первый шаг к признанию на юридическом уровне электронного удостоверения ветерана как основного документа для подтверждения статуса. Об этом сообщил и.о. Министр по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

«Цифровизация услуг не только требование и потребность ветеранского сообщества, это требование современного мира. Это также об условиях жизни без барьеров, о формировании культуры диджитализации на всех уровнях: от центральных органов до общин», — сказал он.

Чиновник отметил, что вместо него можно пользоваться электронным в «Дії».

Правительство поддержало изменения в законодательство, позволяющие получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в Дії. А бумажное ветераны будут получать по желанию.

«Далее изменения должна утвердить Верховная Рада», – добавил Александр Порхун.

Уже успешно сгенерировано 170 тысяч е-удостоверений.

На сегодняшний день именно бумажное удостоверение имеет статус основного документа. И только после его получения, по желанию ветерана, может быть сформировано – е-удостоверение ветерана в Дії.

Ранее сообщалось, что Кабмин решит проблему, из-за которой члены семьи погибших военнослужащих не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины.

Напомним, в Дії появится электронное удостоверение ветерана.

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