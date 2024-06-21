АМКУ разрешил «Укрнафте» управлять сетью «Татнефть», но объекты находятся в плохом состоянии

Более 110 объектов разного типа размещены на территории Полтавской и Харьковской областей.

Фото: ukrnafta.com

Антимонопольный комитет Украины предоставил ПАО «Укрнафта» разрешение на получение в управление долей в уставных капиталах активов группы «Татнефть» - ООО «Полтава-Капитал», «Харьков-Капитал» и ООО «Татнефть-АЗС-Украина» - обеспечивающих превышение 50 процентов в высшем органе управления обществами. Об этом сообщили на официальном сайте ПАО «Укрнафта».

Там напоминают, что 15 августа 2023 правительство распоряжением № 716-р передало в управление «Укрнафты» активы, на которые наложен арест в уголовном производстве в связи с исключительным случаем. Речь идет о более чем 110 объектах разного типа (автозаправочные комплексы, нефтебазы, другие хозяйственные помещения), расположенные на территории Полтавской и Харьковской областей.

«К сожалению, по результатам предварительного визуального осмотра установлено крайне неудовлетворительное состояние объектов, а подавляющее большинство из них вообще не подлежит ремонту или восстановлению», - говорится в сообщении.

В «Укрнафте» отмечают, что придется рассматривать каждый случай в отдельности, чтобы рассчитать необходимый уровень инвестиций и сроки их возврата.

«Пока компания и Агентство по розыску и менеджменту активов финализуют договор управления активами», - добавили в ПАО «Укрнафты».

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