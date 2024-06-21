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АМКУ дозволив «Укрнафті» керувати мережею «Татнєфть», але об'єкти знаходяться у поганому стані

19:56, 21 червня 2024
Понад 110 об’єктів різного типу розміщені на території Полтавської і Харківської областей.
АМКУ дозволив «Укрнафті» керувати мережею «Татнєфть», але об'єкти знаходяться у поганому стані
Фото: ukrnafta.com
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Антимонопольний комітет України надав ПАТ «Укрнафта» надав дозвіл на одержання в управління часток у статутних капіталах активів групи «Татнєфть» - ТОВ «Полтава-Капітал», «Харків-Капітал» та ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» - що забезпечують перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариствами. Про це повідомили на офіційному сайті ПАТ «Укрнафти».

 Там нагадують, що 15 серпня 2023 року уряд розпорядженням № 716-р передав в управління «Укрнафті» активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні у зв’язку з винятковим випадком. Йдеться про більш ніж 110 об’єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), що розміщені на території Полтавської і Харківської областей.

«На жаль, за результатами попереднього візуального огляду встановлено вкрай незадовільний стан об'єктів, а переважна більшість з них взагалі не підлягають ремонту чи відновленню», - сказано у повідомленні.

В «Укрнафті» наголошують, що доведеться розглядати кожен випадок окремо, щоб розрахувати необхідний рівень інвестицій та строки їх повернення.

«Наразі компанія та Агентство з розшуку та менеджменту активів фіналізують договір управління активами», - додали у ПАТ «Укрнафти».

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