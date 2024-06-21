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Верховна Рада перейменує місто Бровари на місто Броварі – народні депутати внесли проект

19:58, 21 червня 2024
Народний депутат Роман Лозинський пропонує перейменувати місто Бровари на місто Броварі.
Верховна Рада перейменує місто Бровари на місто Броварі – народні депутати внесли проект
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21 червня у Верховній Раді народні депутати на чолі з Романом Лозинським від фракції «Голос» зареєстрували проект постанови 11364 про перейменування міста Бровари Київської області на місто Броварі.

Як вказують автори, Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати населений пункт на місто Броварі.

До Комітету надійшов лист виконавчого комітету Броварської міської ради, в якому зазначалося, що «пропозиції щодо перейменування міста Бровари… - відсутні, оскільки немає підстави для зміни назви міста Бровари».

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади 10 квітня 2024 року підтримав пропозицію щодо звернення до Національної комісії зі стандартів державної мови, Інституту мовознавства НАН стосовно надання експертного мовознавчого висновку щодо перейменування міста Бровари на місто Броварі.

Національна комісія зі стандартів державної мови у експертному мовознавчому висновку щодо перейменування зазначила, що форма «Бровари» є одним із результатів русифікації українського мовного простору, зокрема топонімічного, тому потребує заміни питомо українською формою «Броварі».

Також Національна комісія зі стандартів державної мови звертає увагу, що § 67 чинного Українського правопису, схваленого постановою Кабміну від 22.05.2019 №437, визначає, що іменники чоловічого роду, у яких при відмінюванні наголос переходить із -ар, -ир на закінчення, належать до м’якої групи і вони відмінюються за таким зразком: шахтар ‒ шахтаря, воротар ‒ воротаря, секретар ‒ секретаря. За таким самим зразком відмінюється і лексема «бровар»: однина ‒ броваря, броварю (бровареві), броваря, броварем, на бровареві, броварю; множина ‒ броварі, броварів, броварям, броварі / броварів, броварями, на броварях, броварі.

Інститут мовознавства НАН України у своєму листі поінформував, що перейменування міста Броварі на місто Броварі відповідає нормам сучасної української літературної мови та спирається на давні топонімічні українські національні традиції.

У різний час у писемних джерелах назву цього міста (давніше села та містечка) фіксували також як Броварі. Наприклад, у Тараса Шевченка засвідчено форму Броварі: Заплакала, пішла шляхом, // В Броварях спочила // Та синові за гіркого // Медяник купила («Катерина», 1838), В Броварях // Уже повінчана гуляє // Його Настуся молода! (Сотник, 1849). Форму Броварі також уживали Л. Костенко та багато інших авторів.

Також до Комітету надійшла позиція Українського інституту національної пам'яті щодо підтримки повернення місту Бровари історичної назви Броварі.

Всебічно обговоривши питання на засіданні 20 березня 2024 року, Комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді перейменувати місто Бровари Броварського району Київської області на місто Броварі, прийнявши в цілому відповідний проект Постанови.

Як відомо, раніше народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський заявляв, що зниження призовного віку з 27 до 25 років може стати не останньою зміною. «Якщо ми говоримо про ті умови, в яких наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування, так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, для оборони країни, для військової служби» - зазначав депутат.

Автор: Наталя Мамченко 

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Верховна Рада перейменує місто Бровари на місто Броварі – народні депутати внесли проект

Народний депутат Роман Лозинський пропонує перейменувати місто Бровари на місто Броварі.

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