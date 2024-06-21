Верховная Рада переименует город Бровары в Бровари – народные депутаты внесли проект

Народный депутат Роман Лозинский предлагает переименовать город Бровары в Бровари.

21 июня в Верховной Раде народные депутаты во главе с Романом Лозинским от фракции «Голос» зарегистрировали проект постановления 11364 о переименовании города Бровары в Киевской области в город Бровари.

Как указывают авторы, Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать населенный пункт в Бровари.

В Комитет поступило письмо исполнительного комитета Броварского городского совета, в котором отмечалось, что «предложения по переименованию города Бровары… - отсутствуют, поскольку нет основания для изменения названия города Бровары».

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти 10 апреля 2024 года поддержал предложение об обращении в Национальную комиссию по стандартам государственного языка, Институт языкознания НАН относительно предоставления экспертного языковедческого заключения о переименовании города Бровары в город Бровари.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка в экспертном языковедческом заключении по переименованию отметила, что форма «Бровары» является одним из результатов русификации украинского языкового пространства, в частности топонимического, поэтому требует замены удельно украинской формой «Бровари».

Также Национальная комиссия по стандартам государственного языка обращает внимание, что § 67 действующего Украинского правописания, одобренного постановлением Кабмина от 22.05.2019 №437, определяет, что существительные мужского рода, у которых при склонении ударение переходит из -ар, -ир в заключение, принадлежат к мягкой группе и они склоняются по следующему образцу: шахтер – шахтера, вратарь – вратаря, секретарь – секретаря. По такому же образцу склоняется и лексема «бровар»: единственное число – «броваря, броварю (бровареві), броваря, броварем, на бровареві, броварю», пивоварню (пивоварню), пивоварню, пивоварню, на пивоварню, пивоварню; множественное число – «броварі, броварів, броварям, броварі / броварів, броварями, на броварях, броварі».

Институт языкознания НАН Украины в своем письме проинформировал, что переименование города Бровары в Бровари соответствует нормам современного украинского литературного языка и опирается на давние топонимические украинские национальные традиции.

В разное время в письменных источниках название этого города (древнее села и городки) фиксировали также как Бровари. Например, у Тараса Шевченко засвидетельствована форма Бровари: Заплакала, пішла шляхом, // В Броварях спочила // Та синові за гіркого // Медяник купила («Катерина», 1838), В Броварях // Уже повінчана гуляє // Його Настуся молода! (Сотник, 1849). Форму Бровари также употребляли Л. Костенко и многие другие авторы.

Также в Комитет поступила позиция Украинского института национальной памяти относительно поддержки возвращения городу Бровары исторического названия Бровари.

Всесторонне обсудив вопрос на заседании 20 марта 2024 года, Комитет принял заключение рекомендовать Верховной Раде переименовать Бровары Броварского района Киевской области в город Бровари, приняв в целом соответствующий проект постановления.

Как известно, ранее народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский заявлял, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет может стать не последним изменением. «Если мы говорим о тех условиях, в которых наша страна продолжает борьбу, если мы говорим о том, что мы до сих пор продолжаем борьбу за собственное существование, да, нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, для обороны страны, для военной службы» - отмечал депутат.

Автор: Наталя Мамченко

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