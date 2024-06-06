Українці згенерували у «Дія» понад 55 тисяч е-посвідчень ветерана за декілька перших годин

Е-посвідчення ветерана має унікальний QR-код для перевірки справжності документа.

У перші години після запуску у додатку «Дія» було згенеровано понад 55 тисяч електронних посвідчень ветерана. Про це повідомила директор Департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів України Надія Адаменко під час ефіру телемарафону.

«Відтепер понад 1 млн українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без необхідності пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу. Лише за кілька перших годин у застосунку Дія було згенеровано понад 55 тисяч е-Посвідчень ветерана», – зазначила Адаменко.

Електронне посвідчення можуть згенерувати особи, які мають статус:

учасника бойових дій,

людини з інвалідністю внаслідок війни,

учасника війни,

постраждалого учасника Революції Гідності,

члена сім’ї загиблого ветерана війни,

члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Е-посвідчення ветерана має унікальний QR-код, який дозволяє перевірити справжність документа та дані про пред'явника у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ). Це посвідчення можна використовувати для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.

«Використовувати посвідчення ветерана у Дії можна для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством. Наразі фахівці Мінветеранів та Мінцифри працюють над виправленням технічних помилок, що виникають у процесі формування е-посвідчення у Дії», – повідомила Адаменко.

Вона додала, що робота триває, і очікується, що протягом місяця всі бажаючі зможуть згенерувати свої електронні посвідчення без жодних проблем.

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