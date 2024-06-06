Украинцы сгенерировали в «Дія» более 55 тысяч е-удостоверений ветерана за несколько первых часов

Е-удостоверение ветерана имеет уникальный QR-код для проверки подлинности документа.

В первые часы после запуска в приложении «Дія» было сгенерировано более 55 тысяч электронных удостоверений ветерана. Об этом сообщила директор Департамента цифрового развития и трансформации Министерства по делам ветеранов Украины Надежда Адаменко во время эфира телемарафона.

«Отныне более 1 млн украинцев могут пользоваться электронным удостоверением ветерана вместо и без необходимости предъявления соответствующего удостоверения в бумажной форме, а также документа, удостоверяющего личность. Только за несколько первых часов в приложении Дія было сгенерировано более 55 тысяч е-удостоверений ветерана", - отметила Адаменко.

Электронное удостоверение могут сгенерировать лица, имеющие статус:

- участника боевых действий,

- человека с инвалидностью вследствие войны,

- участника войны,

- пострадавшего участника Революции Достоинства,

- члена семьи погибшего ветерана войны,

- члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Е-удостоверение ветерана имеет уникальный QR-код, который позволяет проверить подлинность документа и данные о предъявителе в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРВВ). Это удостоверение можно использовать для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством.

«Использовать удостоверение ветерана в Дії можно для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством. Сейчас специалисты Минветеранов и Минцифры работают над исправлением технических ошибок, возникающих в процессе формирования е-удостоверения в Дії", - сообщила Адаменко.

Она добавила, что работа продолжается, и ожидается, что в течение месяца все желающие смогут сгенерировать свои электронные удостоверения без проблем.

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