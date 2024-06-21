Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин решит проблему, из-за которой члены семьи погибших военнослужащих не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины

14:59, 21 июня 2024
Кабмин одобрил законопроект, решающий проблему, из-за которой раненые военнослужащие не могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а члены семей погибших военнослужащих – статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.
Кабмин решит проблему, из-за которой члены семьи погибших военнослужащих не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сегодняшний день существуют нередкие случаи, когда причину инвалидности раненых военнослужащих связывают с полученной ими травмой, однако в таких случаях они не могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, ведь законом не предусмотрена причина инвалидности вследствие травмы, а только вследствие ранения, контузии, увечья или заболевание.

Кроме того, члены семей в случае их гибели военнослужащего не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины, поскольку причину смерти связывают с полученной травмой, но законом не предусмотрена причина смерти в результате травмы, а только в результате ранения, контузии, увечья или заболевания.

Для решения этой проблемы Кабмин разработал и 21 июня на своем заседании одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» об уточнении некоторых норм Закона».

Законопроект предлагает дополнить статьи 7, 10 и 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» словом «травма» как причиной инвалидности или смерти.

Также предлагается изложить статью 18 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» в новой редакции, которой определить электронное удостоверение ветерана «е-удостоверение ветерана» основным документом, подтверждающим статус ветерана (на сегодняшний день таким основным документом является бумажное удостоверение).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил новую редакцию Порядка назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин решит проблему, из-за которой члены семьи погибших военнослужащих не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины

Кабмин одобрил законопроект, решающий проблему, из-за которой раненые военнослужащие не могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а члены семей погибших военнослужащих – статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Кабмин создаст электронный Социальный реестр, где будут данные о получателях всех видов социальной помощи

Информацию о получателях всех видов социальной помощи, оказываемой государством, можно будет увидеть в электронном Социальном реестре.

Кабмин утвердил порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских

Базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Соглашение о предоставлении Украине от США 7,8 млрд долларов подписано – Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль объяснил судьбу Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи.

Строительство гидротехнических сооружений оказывает значительное влияние на окружающую среду, поэтому требует обязательной оценки влияния на окружающую среду – Верховный Суд

ВС удовлетворил иск прокурора о прекращении деятельности общества по строительству без заключения по оценке влияния на окружающую среду.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Віктор Школяров
    Віктор Школяров
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Сергій Гирич
    Сергій Гирич
    голова Личаківського районного суду м. Львова