Кабмин решит проблему, из-за которой члены семьи погибших военнослужащих не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины

Кабмин одобрил законопроект, решающий проблему, из-за которой раненые военнослужащие не могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а члены семей погибших военнослужащих – статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

На сегодняшний день существуют нередкие случаи, когда причину инвалидности раненых военнослужащих связывают с полученной ими травмой, однако в таких случаях они не могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, ведь законом не предусмотрена причина инвалидности вследствие травмы, а только вследствие ранения, контузии, увечья или заболевание.

Кроме того, члены семей в случае их гибели военнослужащего не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины, поскольку причину смерти связывают с полученной травмой, но законом не предусмотрена причина смерти в результате травмы, а только в результате ранения, контузии, увечья или заболевания.

Для решения этой проблемы Кабмин разработал и 21 июня на своем заседании одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» об уточнении некоторых норм Закона».

Законопроект предлагает дополнить статьи 7, 10 и 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» словом «травма» как причиной инвалидности или смерти.

Также предлагается изложить статью 18 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» в новой редакции, которой определить электронное удостоверение ветерана «е-удостоверение ветерана» основным документом, подтверждающим статус ветерана (на сегодняшний день таким основным документом является бумажное удостоверение).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил новую редакцию Порядка назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

Автор: Наталя Мамченко

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