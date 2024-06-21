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Уряд вирішить проблему, через яку члени родини загиблих військовослужбовців не можуть отримати статус члена сімʼї загиблого Захисника України

14:59, 21 червня 2024
Кабмін схвалив законопроект, який вирішує проблему, через яку поранені військовослужбовці не можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а члени родин загиблих військовослужбовців – статус члена сімʼї загиблого Захисника чи Захисниці України.
Уряд вирішить проблему, через яку члени родини загиблих військовослужбовців не можуть отримати статус члена сімʼї загиблого Захисника України
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На сьогодні існують непоодинокі випадки, коли причину інвалідності поранених військовослужбовців повʼязують з отриманою ними травмою, проте у таких випадках вони не можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, адже законом не передбачена причина інвалідності внаслідок травми, а лише внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

Крім того, члени сімей у разі їх загибелі військовослужбовця не можуть отримати статус члена сімʼї загиблого Захисника України, бо причину смерті повʼязують з отриманою травмою, але законом не передбачена причина смерті внаслідок травми, а лише внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

Для вирішення цієї проблеми Кабмін розробив та 21 червня на своєму засіданні схвалив проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо уточнення деяких норм Закону».

Законопроектом пропонується доповнити статті 7, 10 та 10-1 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» словом «травма» як причиною інвалідності або смерті.

Також пропонується викласти статтю 18 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у новій редакції, якою визначити електронне посвідчення ветерана «е-посвідчення ветерана» основним документом, що підтверджує статус ветерана (на сьогодні таким основним документом є паперове посвідчення).

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив нову редакцію Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів.

Автор: Наталя Мамченко 

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Уряд вирішить проблему, через яку члени родини загиблих військовослужбовців не можуть отримати статус члена сімʼї загиблого Захисника України

Кабмін схвалив законопроект, який вирішує проблему, через яку поранені військовослужбовці не можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а члени родин загиблих військовослужбовців – статус члена сімʼї загиблого Захисника чи Захисниці України.

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