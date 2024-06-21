Кабмін встановив, за яких умов цивільні дружини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу

Уряд оприлюднив новий порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи інвалідності або військовослужбовців.

Фото: УНІАН

Жінка, з якою загиблий військовослужбовець проживав однією сім’єю, але не перебував у шлюбі, має право на отримання одноразової грошової допомоги, за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили. Відповідні зміни внесені Кабміном 18 червня 2024 року постановою №714.

Так, Кабмін затвердив нову редакцію Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

Відповідні зміни внесені до постанов КМУ від 25 грудня 2013 р. № 975 і від 28 лютого 2022 р. № 168.

Так, встановлено, що одноразова грошова допомога призначається у разі:

загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;

смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із проходженням військової служби;

загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві тощо.

Кабмін встановив, що до членів сімей загиблих (померлих) осіб, зазначених вище, належать:

діти, зокрема усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова (вдівець);

батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їх батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

онуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

жінка (чоловік), з якою (яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» розповідала про проблему, яка спіткала у судах справи цивільних дружин загиблих військовослужбовців. А саме, проблема стосувалася невизначеності, який суд – цивільний чи адміністративний – має розглядати це питання.

Врешті Велика Палата Верховного Суду поставила в цьому питанні крапку, коли розглянула 18 січня 2024 року знакову справу 560/17953/21 стосовно юрисдикції судових справ, розпочатих за заявами цивільних дружин загиблих Захисників України, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем та отримати відповідну допомогу від держави як члени родини.

Нижче наводимо свіжу постанову Кабміну від 18 червня 2024 року №714.

Автор: Наталя Мамченко

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