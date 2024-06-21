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Для продавців магазину встановили графік роботи 2 дні поспіль по 12 годин, а потім 2 дні відпочинку: чи є це порушенням

09:55, 21 червня 2024
Рекомендована тривалість роботи протягом дня для продавців, при підсумованому обліку робочого часу, до 12 годин робочого часу за зміну.
Для продавців магазину встановили графік роботи 2 дні поспіль по 12 годин, а потім 2 дні відпочинку: чи є це порушенням
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи не буде порушенням трудового законодавства запровадження для продавців магазину графіка роботи 2 дні поспіль по 12 годин, а потім 2 дні відпочинку.

Це запитання підпадає під дію ст. 61 КЗпП України — підсумований облік робочого часу.

При підсумованому обліку робочого часу, встановлена відповідно до законодавства, щоденна або щотижнева норма робочого часу може не дотримуватися. Але при цьому загальна тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормальної кількості робочих годин.

Обліковий період – це відрізок (період часу) часу, за який працівник повинен відпрацювати нормальну кількість робочих годин. Обліковий період може дорівнювати, наприклад: місяцю, кварталу, півріччю, року.

Рекомендована тривалість роботи протягом дня для продавців, при підсумованому обліку робочого часу, до 12 годин робочого часу за зміну.

Дні роботи і відпочинку регулюються графіком виходу на роботу (змінності). Графіки виходу на роботу складають на обліковий період і доводять до відома працівників не пізніше ніж за місяць.

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