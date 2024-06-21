Для продавцов магазина установили график работы 2 дня подряд по 12 часов, а затем 2 дня отдыха: является ли это нарушением

Рекомендуемая продолжительность работы в течение дня для продавцов при суммированном учете рабочего времени до 12 часов рабочего времени в смену.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, не будет ли нарушением трудового законодательства введение для продавцов магазина графика работы 2 дня подряд по 12 часов, а затем 2 дня отдыха.

Этот вопрос подпадает под действие ст. 61 КЗоТ Украины - суммированный учет рабочего времени.

При суммированном учете рабочего времени, установленном в соответствии с законодательством, ежедневная или еженедельная норма рабочего времени может не соблюдаться. Но при этом общая продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормальное количество рабочих часов.

Учетный период – это отрезок (период времени) времени, за который работник должен отработать нормальное количество рабочих часов. Учетный период может быть равен, например: месяцу, кварталу, полугодию, году.

Рекомендуемая продолжительность работы в течение дня для продавцов при суммированном учете рабочего времени до 12 часов рабочего времени в смену.

Дни работы и отдыха регулируются графиком выхода на работу (сменности). Графики выхода на работу составляют на учетный период и доводят до сведения работников не позднее чем через месяц.

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