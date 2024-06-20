Кабмину поручено разработать льготную программу для стимулирования установки солнечных панелей и аккумуляторов: Президент провел Ставку

Правительству поручено разработать условия, которые упростят людям установку солнечных панелей и аккумуляторов — с налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.

Фото: president.gov.ua

В четверг, 20 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Она была посвящена ситуации с энергетикой и подготовкой к отопительному сезону. Об этом сообщает Офис Президента.

На заседании были заслушаны доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева и командующего Воздушными силами Николая Олещука.

«Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами», – заявил Владимир Зеленский в обращении.

Так, Кабмин должен безотлагательно утвердить государственную программу, которая будет стимулировать население устанавливать солнечную генерацию и установки сохранения энергии. Она предусматривает предоставление налоговых и таможенных льгот на ввоз в Украину оборудования.

Также правительство должно утвердить планы по завершению строительства защиты объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и подготовки к отопительному сезону; прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2024-2025 гг.

В течение месяца должна быть утверждена стратегия развития распределенного поколения и национальный план действий по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года, а также планы их реализации.

Кроме того, должны быть приняты решения об обязательной установке солнечной генерации и устройств хранения энергии во всех общественных и административных зданиях, в частности, в медицинских и образовательных учреждениях. Областные государственные администрации и КГГА в течение месяца должны утвердить соответствующие региональные программы.

Также речь идет об установке смарт-счетчиков, обеспечении объектов критически важной инфраструктуры источниками резервного электро- и теплоснабжения, стимулировании строительства балансирующих и маневровых мощностей.

В ОП отметили, что необходимо обеспечить установление максимально возможного количества новых генерирующих мощностей, в частности, газопоршневых, газотурбинных, а также когенерационных установок.

Генеральный штаб ВСУ должен принять меры по усилению противовоздушного прикрытия объектов энергетической инфраструктуры, на которых могут проводиться ремонтные и восстановительные работы.

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