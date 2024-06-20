Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Антикоррупционный комитет Верховной Рады решил прийти в НАБУ и провести там выездное заседание

19:19, 20 июня 2024
Комитет Верховной Рады, возглавляемый Анастасией Радиной, решил провести заседание с участием руководства НАБУ на выезде в помещении НАБУ, поскольку директор НАБУ Семен Кривонос не пришел на комитет.
Антикоррупционный комитет Верховной Рады решил прийти в НАБУ и провести там выездное заседание
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

20 июня состоялось заседание Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике под председательством Анастасии Радиной.

Она сообщила участникам, что поскольку директор НАБУ Семен Кривонос не согласился посетить данное заседание, то есть предложение провести выездное заседание Комитета в помещении НАБУ.

«Мы задаем ему вопрос как менеджеру, как он обеспечил нормальное функционирование НАБУ. Журналистские расследования, которые сыпятся, как снежный ком, наносят ущерб не только НАБУ – они наносят ущерб репутации Украины в ситуации, когда мы просим весь мир помочь нам, в том числе, финансово. Это неприемлемо. Я лично не допущу надежды, что об этой ситуации забудут», - заявила Радина.

Ее предложение заключалось в том, чтобы принять решение провести выездное заседание в Антикоррупционном бюро и задать вопрос, поскольку с ее точки зрения «ничего по этим вопросам не является тайной досудебного следствия».

Сначала не все члены Комитета соглашались с тем, что идти в НАБУ. Однако Анастасия Радина заявила, что можно обсудить с НАБУ удобное время такого заседания и направить Бюро перечень вопросов. В итоге члены Комитета поддержали проведение выездного заседания в НАБУ.

Напомним, как отметил директор НАБУ Семен Кривонос, он признателен за приглашение на заседание Антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины его членам и лично председателю Анастасии Радиной, однако посещать его не будет.

«Госпоже Анастасия хорошо известно о начатом досудебном расследовании относительно вероятной утечки информации, осуществляемой УВК НАБУ под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). А потому предложение публичного обсуждения досудебного расследования до его завершения преждевременно.

Считаю, что концентрировать усилия следует не на политическом процессе, а на осуществлении эффективных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по достижению быстрого и объективного результата расследования.

Более того, я считаю недопустимым обсуждать промежуточные и финальные результаты расследования без участия руководителя САП Александра Клименко.

О результатах как досудебного, так и трех служебных расследований, проводимых параллельно, я публично проинформирую общественность, журналистов и другие заинтересованные стороны. Об этом будет анонсировано дополнительно, чтобы все желающие могли получить ответы на свои вопросы по указанному расследованию» - указал Кривонос.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Антикоррупционный комитет Верховной Рады решил прийти в НАБУ и провести там выездное заседание

Комитет Верховной Рады, возглавляемый Анастасией Радиной, решил провести заседание с участием руководства НАБУ на выезде в помещении НАБУ, поскольку директор НАБУ Семен Кривонос не пришел на комитет.

Члены ВККС не смогли избрать председателя Комиссии – будут новые выборы

По итогам двух туров Руслан Сидорович и Андрей Пасечник не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

Члены ВККС с первой попытки не смогли избрать председателя Комиссии: что известно

Руслан Сидорович и Андрей Пасечник пока не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

Государство задолжало украинцам 140 млрд грн по пенсионным делам, что заставляет ставить вопрос о повышении налогов – Галина Третьякова

Украина не выполнила судебных решений по делам против Пенсионного фонда на 140 миллиардов грн – Галина Третьякова считает, что пора поднимать вопрос о реальности социальных обязательств государства перед гражданами.

Работодателям, которые унижают работников, следует приготовиться к проверкам и штрафам до 3400 грн – Рада одобрила законопроект

Из закона исключат запрет на проведение проверок и штрафы для работодателей в случае совершения мобинга в отношении работников.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду