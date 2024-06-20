Антикоррупционный комитет Верховной Рады решил прийти в НАБУ и провести там выездное заседание

Комитет Верховной Рады, возглавляемый Анастасией Радиной, решил провести заседание с участием руководства НАБУ на выезде в помещении НАБУ, поскольку директор НАБУ Семен Кривонос не пришел на комитет.

20 июня состоялось заседание Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике под председательством Анастасии Радиной.

Она сообщила участникам, что поскольку директор НАБУ Семен Кривонос не согласился посетить данное заседание, то есть предложение провести выездное заседание Комитета в помещении НАБУ.

«Мы задаем ему вопрос как менеджеру, как он обеспечил нормальное функционирование НАБУ. Журналистские расследования, которые сыпятся, как снежный ком, наносят ущерб не только НАБУ – они наносят ущерб репутации Украины в ситуации, когда мы просим весь мир помочь нам, в том числе, финансово. Это неприемлемо. Я лично не допущу надежды, что об этой ситуации забудут», - заявила Радина.

Ее предложение заключалось в том, чтобы принять решение провести выездное заседание в Антикоррупционном бюро и задать вопрос, поскольку с ее точки зрения «ничего по этим вопросам не является тайной досудебного следствия».

Сначала не все члены Комитета соглашались с тем, что идти в НАБУ. Однако Анастасия Радина заявила, что можно обсудить с НАБУ удобное время такого заседания и направить Бюро перечень вопросов. В итоге члены Комитета поддержали проведение выездного заседания в НАБУ.

Напомним, как отметил директор НАБУ Семен Кривонос, он признателен за приглашение на заседание Антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины его членам и лично председателю Анастасии Радиной, однако посещать его не будет.

«Госпоже Анастасия хорошо известно о начатом досудебном расследовании относительно вероятной утечки информации, осуществляемой УВК НАБУ под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). А потому предложение публичного обсуждения досудебного расследования до его завершения преждевременно.

Считаю, что концентрировать усилия следует не на политическом процессе, а на осуществлении эффективных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по достижению быстрого и объективного результата расследования.

Более того, я считаю недопустимым обсуждать промежуточные и финальные результаты расследования без участия руководителя САП Александра Клименко.

О результатах как досудебного, так и трех служебных расследований, проводимых параллельно, я публично проинформирую общественность, журналистов и другие заинтересованные стороны. Об этом будет анонсировано дополнительно, чтобы все желающие могли получить ответы на свои вопросы по указанному расследованию» - указал Кривонос.

Автор: Наталья Мамченко

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