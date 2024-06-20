США предоставит Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS, — Белый дом

Штаты предоставят Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS, отсрочив доставку заказов в другие страны.

Соединенные Штаты Америки приняли решение об изменении приоритетов ближайших продаж ракет Patriot и NASAM другим странам в пользу Украины. Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает «Голос Америки».

Так, Штаты предоставят Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS, отсрочив доставку заказов в другие страны.

По словам Кирби, этого достаточно, чтобы обеспечить Украину достаточными средствами для воздушной обороны на следующие 16 месяцев.

«Как вы знаете, у Соединенных Штатов есть мощная программа продаж военной продукции за границу, по которой наша оборонно-промышленная база производит, а затем экспортирует материалы в другие страны, включая, конечно, ракеты противовоздушной обороны, - рассказал Кирби. - Мы собираемся изменить приоритеты поставок этого экспорта, чтобы эти ракеты, выходящие из производственной линии, теперь были предоставлены Украине, чтобы мы могли обеспечить Украину ракетами, которые ей нужны, чтобы сохранить их запасы в ключевой момент в войне с приближением к концу лета. осени».

Как ранее сообщало издание Financial Times, США планируют остановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики к ним, пока Украина не будет иметь достаточное количество этих ПВО для защиты от воздушных атак рф.

Среди стран, в которых открыты заказы на будущую поставку систем Patriot, есть Польша, Румыния и Германия. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

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