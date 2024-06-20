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Хищение более 88 млн грн при ремонте админздания Государственной миграционной службы: ВАКС применил меру пресечения к экспредседателю ДМС

18:51, 20 июня 2024
Суд применил меру пресечения в размере 3 млн грн залога к бывшему руководителю Государственной миграционной службы.
Хищение более 88 млн грн при ремонте админздания Государственной миграционной службы: ВАКС применил меру пресечения к экспредседателю ДМС
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В четверг, 20 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения в размере 3 миллионов гривен залога к бывшему руководителю Государственной миграционной службы Украины. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Также суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
  • носить электронное средство контроля.

Как сообщалось, бывшему руководителю Государственной миграционной службы Украины сообщили о подозрении в завладении более 88 млн. грн на ремонте админздания.

По данным СМИ, речь идет о бывшем руководителе Государственной миграционной службы Максиме Соколюке.

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