Хищение более 88 млн грн при ремонте админздания Государственной миграционной службы: ВАКС применил меру пресечения к экспредседателю ДМС

В четверг, 20 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения в размере 3 миллионов гривен залога к бывшему руководителю Государственной миграционной службы Украины. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Также суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:
Как сообщалось, бывшему руководителю Государственной миграционной службы Украины сообщили о подозрении в завладении более 88 млн. грн на ремонте админздания.
По данным СМИ, речь идет о бывшем руководителе Государственной миграционной службы Максиме Соколюке.
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