Екскерівника ДМС підозрюють у розкраданні 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі у Києві

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт.

Фото ілюстративне, джерело фото - СБУ

Колишньому керівнику Державної міграційної служби України повідомили про підозру у заволодінні понад 88 млн грн. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

Там зазначають, що було викрито останню ланку вертикалі ексслужбовців ДМС, задіяних у реалізації схеми. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.

«Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби», - повідомляють у НАБУ.

Як встановили НАБУ і САП, він залучив ексголову ДМС, його заступника та начальника господарської частини ДМС, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за «роботи та послуги».

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт. Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись».

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн, додали у НАБУ.

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