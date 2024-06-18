Экс-руководителя ГМС подозревают в хищении 88 млн грн на ремонте админздания в Киеве

Преступная группа за несколько лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости выполненных работ, оформления «пустых актов» и дублирования работ.

Фото иллюстративное, источник фото - СБУ

Бывшему руководителю Государственной миграционной службы Украины сообщили о подозрении в завладении более 88 млн. грн. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

Там отмечают, что было разоблачено последнее звено вертикали экс-служащих ГМС, задействованных в реализации схемы. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По данным следствия, в 2015 году Государственная миграционная служба получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса.

«Бизнесмен, длительно находившийся в «дружеских» отношениях с представителями ГМС и другими должностными лицами, организовал схему хищения бюджетных средств с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы», - сообщают в НАБУ.

Как установили НАБУ и САП, он привлек экс-председателя ГМС, его заместителя и начальника хозяйственной части ДМС, чтобы те посодействовали в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечили оплату за «работы и услуги».

Преступная группа за несколько лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости выполненных работ, оформления «пустых актов» и дублирования работ. Как следствие, реконструкцию здания центрального офиса ГМС так и не завершили, компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на «бумаге», а ответственные за реконструкцию компании «свернулись».

В результате реализации схемы бюджету причинен ущерб на сумму более 88 млн грн, добавили в НАБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.