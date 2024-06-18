Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

McDonald's не будет использовать искусственный интеллект для принятия заказов из-за ряда ошибок

12:22, 18 июня 2024
Клиенты пожаловались, что искусственный интеллект неправильно понимает их заказы, добавляя лишние товары или совсем путая их.
McDonald's не будет использовать искусственный интеллект для принятия заказов из-за ряда ошибок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекращает тестирование автоматизированной системы искусственного интеллекта для приема заказов более чем в 100 заведениях. Об этом сообщает Business Insider.

Указывается, что эта технология, разработанная в сотрудничестве с IBM, потерпела неудачу.

Первоначальное сотрудничество предполагало внедрение голосового заказа для ускорения обслуживания. Однако технология оказалась недостаточно совершенной. Распознавание голоса работало правильно примерно в 85% случаев, поэтому сотрудникам все же приходилось помогать с одним из пяти заказов.

Видео клиентов впервые привлекли внимание пользователей TikTok в прошлом году. Люди жаловались в соцсети, что искусственный интеллект неправильно понимает их заказы, добавляя лишние товары или совсем путая их.

В одном видео, например женщина пыталась заказать воду и порцию ванильного мороженого. Система искусственного интеллекта учла эти товары, но ошибочно добавила в ее заказ четыре пакета кетчупа и три пакета сливочного масла.

Другая клиентка рассказала, что заказала одну большую порцию сладкого холодного чая, но система на основе искусственного интеллекта добавила вместо этого девять порций холодного чая.

Хотя партнерство McDonald's с IBM по системе автоматического заказа завершилось, компания заявила, что и дальше будет искать способы для оптимизации рабочих процессов. Компания уверена, что голосовой заказ станет частью будущего в сети ресторанов.

IBM заявила, что продолжит сотрудничать с McDonald's над другими проектами. Кроме того, ведутся переговоры с другими сетями быстрого питания, заинтересованными во внедрении системы.

Как известно, McDonald's начал использовать технологию искусственного интеллекта в своих ресторанах еще в 2019 году. Компания установила 700 информационных панелей из меню на основе искусственного интеллекта, предлагающих дополнительные товары к заказу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский назначил Виталия Махинчука заместителем члена Совещательной группы экспертов по отбору судей КСУ

Президент Владимир Зеленский подписал Указ об избрании заместителем члена Совещательной группы экспертов, занимающейся отбором судей КСУ, Виталия Махинчука взамен Игорю Процюку.

Для предприятий будет достаточно «белой зарплаты» в 36,3 тысяч грн и отсутствия долгов – появился новый законопроект об экономическом бронировании

Для предприятий будет достаточно «белой» зарплаты выше 36,3 тысячи грн и отсутствия задолженности, однако для ФЛП нужно будет также платить сбор за бронирование в 20,4 тысячи грн.

Владимир Зеленский подписал закон о подготовке учеников к военной службе, независимо от пола

Готовить к военной службе в учебных заведениях будут независимо от пола – как парней, так и девушек.

Дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания отнесут к малозначительным

Верховная Рада примет закон, которым по-новому определит, какие дела следует отнести к малозначительным – в частности, это дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания.

Верховная Рада примет закон, которым по-новому определит, какие дела следует отнести к малозначительным

Стали известны новые предельные суммы для определения малозначительных дел в ГПК и дел незначительной сложности в КАСУ – законопроект готовится к принятию в целом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області