McDonald's не будет использовать искусственный интеллект для принятия заказов из-за ряда ошибок

Клиенты пожаловались, что искусственный интеллект неправильно понимает их заказы, добавляя лишние товары или совсем путая их.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекращает тестирование автоматизированной системы искусственного интеллекта для приема заказов более чем в 100 заведениях. Об этом сообщает Business Insider.

Указывается, что эта технология, разработанная в сотрудничестве с IBM, потерпела неудачу.

Первоначальное сотрудничество предполагало внедрение голосового заказа для ускорения обслуживания. Однако технология оказалась недостаточно совершенной. Распознавание голоса работало правильно примерно в 85% случаев, поэтому сотрудникам все же приходилось помогать с одним из пяти заказов.

Видео клиентов впервые привлекли внимание пользователей TikTok в прошлом году. Люди жаловались в соцсети, что искусственный интеллект неправильно понимает их заказы, добавляя лишние товары или совсем путая их.

В одном видео, например женщина пыталась заказать воду и порцию ванильного мороженого. Система искусственного интеллекта учла эти товары, но ошибочно добавила в ее заказ четыре пакета кетчупа и три пакета сливочного масла.

Другая клиентка рассказала, что заказала одну большую порцию сладкого холодного чая, но система на основе искусственного интеллекта добавила вместо этого девять порций холодного чая.

Хотя партнерство McDonald's с IBM по системе автоматического заказа завершилось, компания заявила, что и дальше будет искать способы для оптимизации рабочих процессов. Компания уверена, что голосовой заказ станет частью будущего в сети ресторанов.

IBM заявила, что продолжит сотрудничать с McDonald's над другими проектами. Кроме того, ведутся переговоры с другими сетями быстрого питания, заинтересованными во внедрении системы.

Как известно, McDonald's начал использовать технологию искусственного интеллекта в своих ресторанах еще в 2019 году. Компания установила 700 информационных панелей из меню на основе искусственного интеллекта, предлагающих дополнительные товары к заказу.

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