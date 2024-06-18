McDonald’s не використовуватиме штучний інтелект для приймання замовлень через низку помилок

Клієнти поскаржилися, що штучний інтелект неправильно розуміє їхні замовлення, додаючи зайві товари або зовсім плутаючи їх.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s припиняє тестування автоматизованої системи штучного інтелекту для приймання замовлень у понад 100 закладах. Про це повідомляє Business Insider.

Вказується, що ця технологія, розроблена у співпраці з IBM, зазнала невдачі.

Початкова співпраця передбачала впровадження голосового замовлення для пришвидшення обслуговування. Однак технологія виявилася недостатньо досконалою. Розпізнавання голосу працювало правильно приблизно у 85% випадків, тому співробітникам все ж таки доводилося допомагати з одним із п’яти замовлень.

Відео клієнтів вперше привернули увагу користувачів TikTok минулого року. Люди скаржилися в соцмережі, що штучний інтелект неправильно розуміє їхні замовлення, додаючи зайві товари або зовсім плутаючи їх.

В одному відео, наприклад, жінка намагалася замовити воду та порцію ванільного морозива. Система штучного інтелекту врахувала ці товари, але помилково додала до її замовлення чотири пакети кетчупу та три пакети вершкового масла.

Інша клієнтка розповіла, що замовила одну велику порцію солодкого холодного чаю, але система на основі штучного інтелекту додала замість цього дев’ять порцій холодного чаю.

Хоча партнерство McDonald’s з IBM щодо системи автоматичного замовлення завершилося, компанія заявила, що й надалі шукатиме способи для оптимізації робочих процесів. Компанія впевнена, що голосове замовлення стане частиною майбутнього у мережі ресторанів.

IBM заявила, що продовжить співпрацювати з McDonald’s над іншими проєктами. Окрім того, ведуться перемовини з іншими мережами швидкого харчування, зацікавленими у впровадженні системи.

Як відомо, McDonald’s почав використовувати технологію штучного інтелекту у своїх ресторанах ще у 2019 році. Компанія встановила 700 інформаційних панелей із меню на основі штучного інтелекту, що пропонують додаткові товари до замовлення.

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