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Розкрадання понад 88 млн грн при ремонті адмінбудівлі Державної міграційної служби: ВАКС застосував запобіжний захід до ексголови ДМС

18:51, 20 червня 2024
Суд застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього керівника Державної міграційної служби.
Розкрадання понад 88 млн грн при ремонті адмінбудівлі Державної міграційної служби: ВАКС застосував запобіжний захід до ексголови ДМС
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У четвер, 20 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід у вигляді 3 мільйонів гривень застави до колишнього керівника Державної міграційної служби України. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
  • носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, колишньому керівнику Державної міграційної служби України повідомили про підозру у заволодінні понад 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього керівника Державної міграційної служби Максима Соколюка.

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