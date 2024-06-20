Розкрадання понад 88 млн грн при ремонті адмінбудівлі Державної міграційної служби: ВАКС застосував запобіжний захід до ексголови ДМС

У четвер, 20 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід у вигляді 3 мільйонів гривень застави до колишнього керівника Державної міграційної служби України. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:
Як повідомлялося, колишньому керівнику Державної міграційної служби України повідомили про підозру у заволодінні понад 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі.
За даними ЗМІ, йдеться про колишнього керівника Державної міграційної служби Максима Соколюка.
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