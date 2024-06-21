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Заволодів понад 640 тис грн під час будівництва тротуарів: на Київщині судитимуть підрядника

07:18, 21 червня 2024
Підрядник завищив у відповідних актах та довідках обсяги використаної асфальтобетонної суміші, а також вартість фактично виконаних робіт.
Заволодів понад 640 тис грн під час будівництва тротуарів: на Київщині судитимуть підрядника
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На Київщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підрядної організації. Йому інкриміновано  заволодіння бюджетними коштами, службове підроблення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, під час будівництва тротуару у одному з сіл Фастівського району, обвинувачений не дотримався умов договорів.

Підрядник  завищив у відповідних актах та довідках обсяги використаної асфальтобетонної суміші, а також вартість фактично виконаних робіт.

Відтак йому безпідставно перераховано понад 640 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитки громаді.

Отримані кошти обвинувачений використав у господарській діяльності очолюваного товариства.

В ході слідства також встановлено, що використана підрядником асфальтобетонна суміш не відповідає вимогам ДСТУ.

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