Завладел более 640 тыс грн во время строительства тротуаров: на Киевщине будут судить подрядчика

Подрядчик завысил в соответствующих актах и справках объем использованной асфальтобетонной смеси, а также стоимость фактически выполненных работ.

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В Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной организации. Ему инкриминировано завладение бюджетными средствами, служебный подлог и легализация имущества, полученного преступным путем.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, во время строительства тротуара в одном из сел Фастовского района обвиняемый не сдержал условия договоров.

Подрядчик завысил в соответствующих актах и ​​справках объем использованной асфальтобетонной смеси, а также стоимость фактически выполненных работ.

Следовательно, ему безосновательно перечислено более 640 тысяч гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб общине.

Вырученные средства обвиняемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества.

В ходе следствия также установлено, что использованная подрядчиком асфальтобетонная смесь не отвечает требованиям ГОСТ.

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