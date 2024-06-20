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США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, — Білий дім

19:09, 20 червня 2024
Штати нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн.
США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, — Білий дім
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Сполучені Штати Америки прийняли рішення щодо зміни пріоритетів найближчих продажів ракет Patriot і NASAM іншим країнам на користь України. Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

Так, Штати нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн. 

За словами Кірбі, цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.

«Як ви знаєте, Сполучені Штати мають потужну програму продажів військової продукції за кордон, за якою наша оборонно-промислова база виробляє, а потім експортує матеріали в інші країни, включаючи, звичайно, ракети протиповітряної оборони, - розповів Кірбі. - Ми збираємося змінити пріоритети постачань цього експорту, щоб ці ракети, які виходять з виробничої лінії, тепер були надані Україні, щоб ми могли забезпечити Україну ракетами, які їй потрібні, щоб зберегти їхні запаси в ключовий момент у війні із наближенням до кінця літа й осені».

Як раніше повідомляло видання Financial Times, США планують зупинити всі відкриті замовлення на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них, поки Україна не матиме достатньої кількості цих ППО для захисту від повітряних атак рф.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку систем Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

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