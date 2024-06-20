Антикорупційний комітет Верховної Ради вирішив прийти до НАБУ і провести там виїзне засідання

Комітет Верховної Ради, очолюваний Анастасією Радіною, вирішив провести засідання за участі керівництва НАБУ на виїзді у приміщенні НАБУ, оскільки директор НАБУ Семен Кривонос не прийшов на комітет.

20 червня відбулось засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики під головуванням Анастасії Радіної.

Вона повідомила учасників, що оскільки директор НАБУ Семен Кривонос не погодився відвідати дане засідання, то є пропозиція провести виїзне засідання Комітету в приміщенні НАБУ.

«Ми ставимо йому питання як менеджеру, як він забезпечив нормально функціонування НАБУ. Журналістські розслідування, які сипляться, як сніговий ком, завдають шкоди не тільки НАБУ – вони завдають шкоди репутації України в ситуації, коли ми просимо весь світ допомогти нам, у тому числі, фінансово. Це неприйнятно. Я особисто не допущу надії, що про цю ситуацію забудуть» - заявила Радіна.

Її пропозиція полягала у тому, щоб ухвалити рішення провести виїзне засідання в Антикорупційному бюро і задати питання, бо з її точки зору «нічого з цих питань не є таємницею досудового слідства».

Спочатку не всі члени Комітету погоджувалися із тим, що йти у НАБУ. Втім, Анастасія Радіна заявила, що можна обговорити з НАБУ зручний час такого засідання і надіслати Бюро перелік питань. Врешті члени Комітету підтримали проведення виїзного засідання в НАБУ.

Нагадаємо, як зазначив директор НАБУ Семен Кривонос, він вдячний за запрошення на засідання Антикорупційного комітету Верховної Ради України його членам та особисто голові Анастасії Радіній, однак відвідувати його не буде.

«Пані Анастасії добре відомо про розпочате досудове розслідування щодо ймовірного витоку інформації, яке здійснюється УВК НАБУ під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). А тому пропозиція публічного обговорення досудового розслідування до його завершення є передчасною.

Вважаю, що концентрувати зусилля варто не на політичному процесі, а на здійсненні ефективних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій для досягнення швидкого та обʼєктивного результату розслідування.

Більше того, вважаю недопустимим обговорювати проміжні та фінальні результати розслідування без участі керівника САП Олександра Клименка.

Про результати як досудового, так і трьох службових розслідувань, які проводяться паралельно, я публічно поінформую громадськість, журналістів та інші зацікавлені сторони. Про це буде анонсовано додатково, аби всі охочі могли отримати відповіді на свої питання щодо вказаного розслідування» - вказав Кривонос.

Автор: Наталя Мамченко

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