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Кабміну доручено розробити пільгову програму для стимулювання встановлення сонячних панелей та акумуляторів: Президент провів Ставку

19:23, 20 червня 2024
Уряду доручено розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів — з податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.
Кабміну доручено розробити пільгову програму для стимулювання встановлення сонячних панелей та акумуляторів: Президент провів Ставку
Фото: president.gov.ua
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У четвер, 20 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Вона була присвячена ситуації з енергетикою та підготовкою до опалювального сезону. Про це повідомляє Офіс Президента.

На засіданні було заслухано доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

«Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами», - заявив Володимир Зеленський у зверненні.

Так, Кабмін має невідкладно затвердити державну програму, яка стимулюватиме населення встановлювати сонячну генерацію та установки збереження енергії. Вона передбачатиме надання податкових та митних пільг на ввезення в Україну обладнання.

Також уряд має затвердити плани завершення будівництва захисту об’єктів інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та підготовки до опалювального сезону; прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні на 2024–2025 рр.

Упродовж місяця має бути затверджена стратегія розвитку розподіленої генерації та національний план дій із розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року, а також плани їх реалізації.

Крім того, мають бути ухвалені рішення щодо обов’язкового встановлення сонячної генерації та пристроїв зберігання енергії в усіх громадських та адміністративних будівлях, зокрема в медичних та освітніх закладах. Обласні державні адміністрації та КМДА протягом місяця мають затвердити відповідні регіональні програми.

Також ідеться про встановлення смартлічильників, забезпечення обʼєктів критично важливої інфраструктури джерелами резервного електро- й теплопостачання, стимулювання будівництва балансуючих та маневрових потужностей.

В ОП зазначили, що необхідно забезпечити встановлення максимально можливої кількості нових генерувальних потужностей, зокрема газопоршневих, газотурбінних, а також когенераційних установок.

Генеральний штаб ЗСУ має вжити заходів щодо посилення протиповітряного прикриття об’єктів енергетичної інфраструктури, на яких можуть відбуватися ремонтні та відновлювальні роботи.

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