Кабмин установил, при каких условиях гражданские жены погибших военнослужащих имеют право на одноразовое денежное пособие

Правительство обнародовало новый порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели или инвалидности или военнослужащих.

Фото: УНИАН

Женщина, с которой погибший военнослужащий проживал одной семьей, но не состоял в браке, имеет право на получение единовременной денежной помощи, при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу. Соответствующие изменения внесены Кабмином 18 июня 2024 постановлением №714.

Так, Кабмин утвердил новую редакцию Порядка назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальный сборы или для прохождения службы в военном резерве.

Соответствующие изменения внесены в постановления КМУ от 25 декабря 2013 г. №975 и от 28 февраля 2022 г. №168.

Так, установлено, что единовременная денежная помощь назначается в случае:

гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;

смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы или вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения им военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с прохождением военной службы;

гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальный сборы или для прохождения службы в военном резерве, наступившей при исполнении обязанностей военной службы или службы в военном резерве.

Кабмин установил, что к членам семей погибших (умерших) лиц, указанных выше, относятся:

дети, в частности усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

вдова (вдовец);

родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели (смерти);

внуки погибшего (умершего) лица, если к моменту его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

жена (муж), с которой (каким) погибшее (умершее) лицо проживало одной семьей, но не состояло в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу ;

иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала о проблеме, постигшей в судах дела гражданских дружин погибших военнослужащих. А именно, проблема касалась неопределенности, какой суд – гражданский или административный – должен рассматривать этот вопрос.

Наконец, Большая Палата Верховного Суда поставила в этом вопросе точку, когда рассмотрела 18 января 2024 знаковое дело 560/17953/21 относительно юрисдикции судебных дел, начатых по заявлениям гражданских дружин погибших Защитников Украины, которые пытаются установить факт проживания одной семьей с погибшим военнослужащим. и получить соответствующую помощь от государства как членов семьи.

Ниже приводим свежее постановление Кабмина от 18 июня 2024 №714.

Автор: Наталья Мамченко

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