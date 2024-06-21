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В Україні підприємці можуть отримати до 40 тисяч євро на розвиток бізнесу

14:56, 21 червня 2024
ЄС та Німеччина запустили грантову програму для українського бізнесу на €480 тисяч.
В Україні підприємці можуть отримати до 40 тисяч євро на розвиток бізнесу
Джерело фото: chaszmin.com.ua
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Міністерство економіки України разом з ЄС та урядом Німеччини запустили нову грантову програму на суму 480 тисяч євро. В рамках цієї програми 12 малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро кожне для розвитку експорту та інновацій, а також консультаційну підтримку від експертів. Про це повідомляє Мінекономіки.

Претендувати на отримання грантів можуть українські бізнеси, які створюють продукти або послуги з акцентом на експорт або інновації. Програма спрямована на підприємства переробної промисловості, креативної індустрії та інших галузей з експортним та інноваційним потенціалом.

Керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні Генрік Вітфельдт зазначив: «Із початком повномасштабного російського вторгнення програма EU4Business надала майже 8 мільйонів євро для підтримки МСП в Україні, бо ми розуміємо, що в ці важкі часи компанії як ніколи потребують підтримки у зростанні та впровадженні інновацій. Цією грантовою програмою ми хочемо допомогти українським бізнесам подолати наслідки війни, забезпечити доступ до фінансування, допомогти із пошуком нових ринків та покращити бізнес-середовище України».

В рамках проекту відібрані учасники отримають не лише фінансову підтримку, але й групові та індивідуальні консультації від експертів, нетворкінг-сесії та інші активності, спрямовані на усунення бар'єрів для експорту та інноваційного розвитку.

Подати заявку для участі в грантовій програмі можна до 25 червня 2024 року за посиланням.

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