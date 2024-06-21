В Украине предприниматели могут получить до 40 тысяч евро на развитие бизнеса

ЕС и Германия запустили грантовую программу для украинского бизнеса на €480 тысяч.

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Министерство экономики Украины вместе с ЕС и правительством Германии запустили новую грантовую программу на сумму 480 тысяч евро. В рамках этой программы 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро каждое для развития экспорта и инноваций, а также консультационную поддержку от экспертов. Об этом сообщает Минэкономики.

Претендовать на получение грантов могут украинские бизнесы, которые создают продукты или услуги с акцентом на экспорт или инновации. Программа направлена на предприятия перерабатывающей промышленности, креативной индустрии и других отраслей с экспортным и инновационным потенциалом.

Руководитель отдела государственного финансирования, поддержки бизнеса и социальной политики Представительства ЕС в Украине Генрик Витфельдт отметил: «С началом полномасштабного российского вторжения программа EU4Business предоставила почти 8 миллионов евро для поддержки МСП в Украине, потому что мы понимаем, что в эти трудные времена компании как никогда нуждаются в поддержке в росте и внедрении инноваций. Этой грантовой программой мы хотим помочь украинским бизнесам преодолеть последствия войны, обеспечить доступ к финансированию, помочь с поиском новых рынков и улучшить бизнес-среду Украины».

В рамках проекта отобранные участники получат не только финансовую поддержку, но и групповые и индивидуальные консультации от экспертов, нетворкинг-сессии и другие активности, направленные на устранение барьеров для экспорта и инновационного развития.

Подать заявку для участия в грантовой программе можно до 25 июня 2024 года по ссылке.

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