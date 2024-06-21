Бывший директор НАБУ и экс-заместитель главы НАПК Артем Сытник стал заместителем директора Агентства оборонных закупок

Свое назначение Артем Сытник подтвердил в комментарии СМИ.

Источник фото: РБК-Украина

Бывший директор Национального антикоррупционного бюро и экс-заместитель главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник стал заместителем директора Агентства оборонных закупок.

Как пишет «ZN.UA», свое назначение Артем Сытник подтвердил в комментарии.

Он отметил, что будет отвечать за безопасность не только закупок, но и функционирование учреждения в целом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Марину Безрукову назначили директором госпредприятия Минобороны «Агентство оборонных закупок».

«Минобороны выстраивает новую архитектуру закупок, которая исключит возможность проявления коррупции и будет соответствовать стандартам НАТО. Смена менеджмента – это первый шаг к кардинальной перезагрузке «Агентства оборонных закупок. Наш приоритет – это своевременное и качественное обеспечение наших воинов всем необходимым. Без пространства для коррупции», – подчеркнул заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

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