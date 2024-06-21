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Продажа собственной продукции физлицам: нужен ли РРО

18:45, 21 июня 2024
Налоговая объясняет, что продажа собственно выращенной, откормленной или изготовленной продукции ФЛП, независимо от выбранной системы налогообложения, по общему правилу должна производиться с применением РРО/ПРРО.
Продажа собственной продукции физлицам: нужен ли РРО
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Налоговая служба объясняет, нужно ли использовать регистраторы расчетных операций при продаже продукции собственного производства.

Отмечается, что в соответствии с порядком проведения расчетов, определенным разделом ІІ Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее – Закон № 265), субъекты хозяйствования обязаны производить расчеты за товары (услуги ) с обязательным применением регистраторов расчетных операций или программных регистраторов расчетных операций (далее – РРО/ПРРО) и выдачей потребителям расчетных документов установленной формы и содержания в полную сумму проведенной операции.

Список условий, при которых применение РРО/ПРРО не является обязательным, определен статьей 9 Закона № 265.

Одно из таких условий - право не применять РРО/ПРРО и расчетные книги при осуществлении торговли продукцией собственного производства (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней) предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, кроме предприятий торговли и общественного питания, в случае проведения расчетов в кассах этих предприятий, учреждений и организаций с оформлением доходных и расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных уполномоченной лицом соответствующего предприятия.

Обращаем внимание, что указанное право касается только предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, то есть юридических лиц и не распространяет свое действие на физических лиц – предпринимателей.

Учитывая изложенное, продажа собственно выращенной, откормленной или изготовленной продукции физическими лицами – предпринимателями, независимо от выбранной системы налогообложения, по общему правилу должна производиться с применением РРО/ПРРО.

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