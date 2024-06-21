Выплата от ООН пенсионерам, живущим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии, будет продолжена

Выплату от ВПП ООН продлят до декабря 2024 года включительно.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что дополнительная выплата от ВПП ООН пенсионерам, живущим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии, будет продлена до конца 2024 года.

В ведомстве отмечают, что с августа 2023 года такое пособие на сумму 1,68 млрд грн. уже получили более 420 тысяч пенсионеров.

«Сейчас – следующий шаг. Эти выплаты будут продлены ВПП ООН до декабря 2024 года включительно.

Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно», – пишут в Минсоцполитики.

Там добавляют, что ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда информации.

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