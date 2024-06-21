Виплату від ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, буде продовжено

Виплату від ВПП ООН продовжать до грудня 2024 включно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики України повідомило, що Додаткову виплату від ВПП ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, буде продовжено до кінця 2024 року.

У відомстві зазначають, що від серпня 2023 року таку допомогу на суму 1,68 млрд грн. вже отримали понад 420 тис. пенсіонерів.

«Зараз – наступний крок. Ці виплати буде продовжено ВПП ООН до грудня 2024 включно.

Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати НЕ потрібно», - пишуть у Мінсоцполітики.

Там додають, що ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.