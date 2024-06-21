Кабмін створить електронний Соціальний реєстр, де будуть дані про отримувачів усіх видів соціальної допомоги

Інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава, можна буде побачити в електронному Соціальному реєстрі.

На засіданні 21 червня Кабмін схвалив законопроект «Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери».

Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Уряд створить Єдиний соціальний реєстр, який міститиме різні бази даних та інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава. Це дозволить нам більш адресно підтримувати громадян, які цього дійсно потребують, та підвищить ефективність використання бюджетних коштів.

Даним законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, зокрема, шляхом взаємодії інформаційних ресурсів соціальної сфери та їх інтеграції з іншими державними інформаційними ресурсами, в тому числі державними реєстрами.

Передбачається установити засади створення та функціонування Єдиного соціального реєстру, що є однією із центральних підсистем Єдиної системи та компонує в себе різні реєстри, бази даних і програмно- інформаційні комплекси, держателями яких є Мінсоцполітики та інші центральні органи виконавчої влади, зокрема, Пенсійний фонд України, якому передано функції з призначення та надання пільг і житлових субсидій, що є найбільш популярними видами державної підтримки.

Також пропонується визначити, що призначенням Соціального реєстру є централізоване збереження та облік електронних даних отримувачів усіх видів соціальної підтримки, передбачених законодавством тощо.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що до 5 липня має бути реалізована автоматична взаємодія між Реєстром військовозобов’язаних та Реєстром Пенсійного фонду – «Оберіг» буде отримувати дані про застрахованих працівників.

Автор: Наталя Мамченко

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