Кабмин создаст электронный Социальный реестр, где будут данные о получателях всех видов социальной помощи

Информацию о получателях всех видов социальной помощи, оказываемой государством, можно будет увидеть в электронном Социальном реестре.

На заседании 21 июня Кабмин одобрил законопроект «О Единой информационной системе социальной сферы».

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство создаст Единый социальный реестр, который будет содержать различные базы данных и информацию о получателях всех видов социальной помощи, предоставляемой государством. Это позволит нам более адресно поддерживать граждан, которые в этом действительно нуждаются, и повысит эффективность использования бюджетных средств.

Данным законопроектом предлагается определить правовые и организационные основы функционирования Единой информационной системы социальной сферы, в частности путем взаимодействия информационных ресурсов социальной сферы и их интеграции с другими государственными информационными ресурсами, в том числе государственными реестрами.

Предусматривается установить основы создания и функционирования Единого социального реестра, являющегося одной из центральных подсистем Единой системы и компонующей у себя разные реестры, базы данных и программно-информационные комплексы, держателями которых Минсоцполитики и другие центральные органы исполнительной власти, в частности, Пенсионный фонд Украины, которому переданы функции по назначению и предоставлению льгот и жилищных субсидий, являющихся наиболее популярными видами государственной поддержки.

Также предлагается определить, что назначением Социального реестра является централизованное хранение и учет электронных данных получателей всех видов социальной поддержки, предусмотренных законодательством.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что до 5 июля должно быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда – «Оберег» будет получать данные о застрахованных работниках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.