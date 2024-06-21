В Харьковской области мужчина напал на военнослужащего ТЦК: подробности инцидента

В ТЦК сообщили, что мужчине предложили предоставить военно-учетные документы, но он грубо отказался выполнять законные требования и нанес телесные повреждения должностному лицу.

Фото: mezha.net

В четверг, 20 июня, в одном из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области было совершено нападение на офицера ВСУ, военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского ОТЦК и СП.

В ведомстве отмечают, что нападение произошло в ходе проведения оповещения военнообязанных граждан.

«Принимая меры, старший группы представился мужчине и предложил ему предоставить военно-учетные документы, но это лицо грубо отказалось выполнять законные требования и нанесло телесные повреждения должностному лицу», - говорят в ТЦК.

Там добавляют, что военнослужащий в рядах ВСУ с 2017 года принимал непосредственное участие в отражении российской агрессии. Имея инвалидность ІІІ группы, по состоянию здоровья переведен для дальнейшего прохождения военной службы в ТЦК и СП.

«Понятно, что подобные позорные случаи преступны и недопустимы по отношению к людям, которые потеряли здоровье защищая Родину.

По факту нападения на военнослужащего возбуждено уголовное производство. Личность нападающего устанавливается. Убеждены, что по результатам расследования и соответствующего решения злоумышленник понесет неотвратимое наказание», - сказано в сообщении.

В ТЦК напоминают, что военнослужащие, которые осуществляют оповещения военнообязанных – это должностные лица, исполняющие служебные обязанности в военное время. Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель, чтобы избежать задержания, нажал на газ и «провез» сотрудников ТЦК на капоте.

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