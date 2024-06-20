В Одессе водитель, чтобы избежать задержания, нажал на газ и «провез» сотрудников ТЦК на капоте

В Одессе объявили в розыск автомобиль, который сбил сотрудников ТЦК.

В Одессе полиция объявила в розыск автомобиль, водитель которого «прокатил» на капоте сотрудников территориального центра комплектования. Видео инцидента активно распространяется в сети.

По информации местных пабликов, работники ТЦК окружили автомобиль. Водитель, пытаясь избежать задержания, резко дал газу. Один из сотрудников оказался на капоте, другой пытался вскочить в авто через пассажирскую дверь, а третий лез через окно.

Сейчас полиция проводит мероприятия для установления местонахождения автомобиля и задержания водителя.

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