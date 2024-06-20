В Одесі водій, щоб уникнути затримання, натиснув на газ та «провіз» співробітників ТЦК на капоті

В Одесі оголосили в розшук автомобіль, який збив співробітників ТЦК.

В Одесі поліція оголосила в розшук автомобіль, водій якого «прокотив» на капоті співробітників територіального центру комплектування. Відео інциденту активно поширюється в мережі.

За інформацією місцевих пабліків, працівники ТЦК оточили автомобіль. Водій, намагаючись уникнути затримання, різко дав газу. Один зі співробітників опинився на капоті, інший намагався вскочити в авто через пасажирські двері, а третій ліз через вікно.

Наразі поліція проводить заходи для встановлення місцезнаходження автомобіля та затримання водія.

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