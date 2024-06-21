Кабмин провел заседание: какие решения приняли 21 июня

Правительством утвержден порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование.

Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Кабмином было:

- Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України». Законопроектом пропонується надати КМУ повноваження на визначення граничної чисельності персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України, таборів та дільниць для тримання військовополонених та визнати таким, що втратив чинність, ЗУ «Про чисельність Державної кримінально- виконавчої служби України».

-Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо вдосконалення правових засад протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави». Законопроектом пропонується з метою забезпечення належного виконання завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, покладених на підрозділи Бюро економічної безпеки України, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування, включити Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектра, наведеного в частині другій статті 43 ЗУ «Про електронні комунікації».

- Схвалено проект Закону «Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери». Законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, зокрема, шляхом взаємодії інформаційних ресурсів соціальної сфери та їх інтеграції з іншими державними інформаційними ресурсами, в тому числі державними реєстрами. Проектом передбачається установити засади створення та функціонування Єдиного соціального реєстру, що є однією із центральних підсистем Єдиної системи та компонує в себе різні реєстри, бази даних і програмно- інформаційні комплекси, держателями яких є Мінсоцполітики та інші центральні органи виконавчої влади, зокрема, Пенсійний фонд України, якому передано функції з призначення та надання пільг і житлових субсидій, що є найбільш популярними видами державної підтримки. Також пропонується визначити, що призначенням Соціального реєстру є централізоване збереження та облік електронних даних отримувачів усіх видів соціальної підтримки, передбачених законодавством тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо уточнення деяких норм Закону». Законопроектом пропонується викласти статтю 18 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у новій редакції, якою визначити електронне посвідчення ветерана «е-посвідчення ветерана» основним документом, що підтверджує статус ветерана (на сьогодні таким основним документом є паперове посвідчення). Також пропонується доповнити статті 7, 10 та 10-1 Закону словом «травма» як причиною інвалідності або смерті, оскільки на сьогодні існують непоодинокі випадки, коли пораненим, загиблим (померлим) військовослужбовцям причину їх інвалідності, смерті повʼязують з отриманою ними травмою, проте у таких випадках вони не можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а члени їх сімей, у разі їх загибелі, - статус члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, адже Законом не передбачена причина інвалідності або смерті внаслідок травми, а лише внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

- Погоджено пропозицію Міністерства оборони стосовно реалізації у період воєнного стану експериментального проекту із захисту та обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Закріплено, що метою експериментального проекту є здійснення тестування новітніх підходів щодо забезпечення інформаційної безпеки під час обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням, а саме забезпечення технічного, криптографічного захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем, які базуються на досвіді кращих міжнародних практик держав - членів НАТО.

- Затверджено, відповідно до частини десятої статті 28 ЗУ «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», Порядок створення та адміністрування Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки. Порядок визначає процедуру створення, забезпечення адміністрування та функціонування Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки, яка ведеться у вигляді електронної бази даних з метою забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, надання електронних публічних послуг, ведення та розміщення реєстрів і переліків, а також забезпечення інформаційної взаємодії між субʼєктами у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією.

- Доповнено перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою КМУ від 25.07.2000 N 1171, таким видом діяльності, як «Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання».

- Затверджено, відповідно до частини шостої статті 22 ЗУ «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», Методику формування ціни для придбання плазми для фракціонування, яка має діяти до 31.12.2024 року. Методика визначає механізм формування ціни для придбання плазми для фракціонування субʼєктами господарювання незалежно від форми власності, зокрема субʼєктами господарювання, що здійснюють виробництво препаратів крові на території України, у субʼєктів системи крові державної та комунальної форми власності.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 25.03.2009 N 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». Доповнено окремі розділи Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого зазначеною постановою, новими позиціями лікарських засобів, які включені до останньої редакції діючого Базового переліку основних лікарських засобів, рекомендованого ВООЗ (WHO Model List of Essential Medicines), внесено технічні виправлення в частині форм випуску та дозування окремих лікарських засобів.

- Внесено з метою створення умов щодо забезпечення гарантованого та безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії для надання ними комунальних послуг споживачам в міжопалювальний період зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. Передбачено, що у разі укладення договору постачання природного газу за цінами та на умовах згідно з додатком зобовʼязання за таким договором постачання природного газу виникають з 1 числа місяця, в якому було укладено такий договір, якщо інше не передбачено самим договором між виробником теплової енергії, визначеним у підпункті 1 пункту 4 цього Положення, та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 16.12.2020 N 1279 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги». Внесено до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, зміни, якими передбачено, що за наявності технічних можливостей у сторін договору виплата і доставка пенсій та грошової допомоги може проводитися за відомостями, сформованими уповноваженою організацією на підставі електронних виплатних списків, без надання уповноваженим органом уповноваженій організації відомостей та супровідних документів до них у паперовій формі. Встановлено вимоги до електронних форм/наборів даних виплатних та звітних документів. Внесено, з урахуванням зміни уповноваженого органу щодо надання деяких видів грошової допомоги та визначення відповідних повноважень Пенсійного фонду України, зміни до постанови КМУ від 26.02.2022 N 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» в частині подання повідомлень про відсутність/відновлення технічної можливості уповноваженої організації здійснювати в окремих населених пунктах виплату та доставку грошової допомоги.

- Внесено зміни у додатки 1 «Групи видів спорту, визнаних в Україні, з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб» і 4 «Грошова норма витрат на забезпечення спортсменів-учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня лікарськими засобами та виробами медичного призначення, дієтичними добавками» до постанови КМУ від 18.09.2013 N 689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня» з метою приведення їх у відповідність до вимог законодавства України, що застосовуються у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, зумовленими змінами у Реєстрі визнаних видів спорту в Україні та усуненням дискримінаційної складової поняття «вади здоровʼя».

- Затверджено Порядок використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації». Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами: фінансове забезпечення заходів та державних цільових програм у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю; фінансове забезпечення компенсації, відшкодування, здешевлення зобовʼязань фізичних та юридичних осіб за кредитними договорами, які укладені для здійснення енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю; виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, отриманими державою для реалізації інвестиційних проектів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 07.03.2022 N 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них». Доповнено перелік лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу, новим оригінальним (інноваційним) лікарським засобом «Агалсидаза бета», що не має генеричної конкуренції та виробляється лише одним виробником. Виключено у підрозділі «Препарати для лікування онкологічних та

онкогематологічних хворих» розділу «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих» переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоровʼя, лікарський засіб «Бортезоміб».

- Затверджено, відповідно до статті 10-1 ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу», Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських. Визначено, що базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Передбачено також, що базову підготовку згідно з навчальним планом проходять: курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти; курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських; поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських. Установлено, що організація та супроводження базової загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти та поліцейських покладається на Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та Генеральний штаб Збройних Сил.

- Викладено у новій редакції додаток «Розміри винагород спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю України - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам» до постанови КМУ від 06.08.2008 N 704 «Про заохочення спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю та їх тренерів», з метою врегулювання питання щодо відзначення і заохочення спортсменів з інвалідністю та тренерів, досягнення яких сприяють утвердженню міжнародного авторитету України, забезпечення рівних прав членів національних збірних команд в ігрових видах спорту, зокрема, з футболу осіб з наслідками дитячого церебрального паралічу.

- Установлено, що відповідно до частини тринадцятої статті 15 ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», для культивування рослин виду мак снотворний, включених до списку N 3 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 N 770, субʼєктами господарювання придбавається кондиційне і сертифіковане насіння сортів маку снотворного не нижче першої генерації, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на договірних умовах у субʼєктів насінництва та розсадництва, занесених до Державного реєстру субʼєктів насінництва та розсадництва. Передбачено, що для культивування рослин роду коноплі (Cannabis), що належать до групи культур лікарських рослин та включені до списку N 4 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 N 770, субʼєктами господарювання придбавається кондиційне і сертифіковане насіння сортів рослин роду конопель (Cannabis) не нижче другої генерації, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на договірних умовах у субʼєктів насінництва та розсадництва, занесених до Державного реєстру субʼєктів насінництва та розсадництва. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 27.12.2008 N 1129 «Про порядок придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей».

- Прийнято рішення відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою «Громадське здоровʼя та заходи боротьби з епідеміями» на 511 млн. 542,4 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» на 511 млн. 542,4 тис. гривень. Внесено зміни до постанов КМУ від 17.03.2011 N 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та від 07.03.2022 N 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них». Передбачено, що структурні підрозділи з питань охорони здоровʼя, підпорядковані установи можуть здійснювати перерозподіл товарів (у тому числі з використанням інформаційно-аналітичної системи «MedData») між закладами охорони здоровʼя приватної форми власності, які уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ для надання відповідних медичних послуг, а також у разі наявності обґрунтованої медичної потреби - між закладами охорони здоровʼя державної та комунальної форми власності з поданням до МОЗ, державного підприємства «Медичні закупівлі України» протягом одного робочого дня після здійснення перерозподілу одержаних товарів підтвердних документів про перерозподіл. Доповнено у переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоровʼя, розділ «Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення, вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та медичні вироби» новими вакцинами, а розділ «Закупівля обладнання для закладів охорони здоровʼя, зокрема для кластерних та надкластерних, закладів охорони здоровʼя МОЗ та Державного управління справами, а також для оснащення лабораторій Держлікслужби» новим підрозділом «Закупівля обладнання для центрів контролю та профілактики хвороб, що належать до сфери управління МОЗ».

- Здійснено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів у 2024 році в обсязі 1 млрд. гривень.

- Схвалено проект Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським космічним агентством про відновлення дії Угоди між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях, вчиненої 25.01.2008 у м. Парижі. Проектом передбачено відновлення на додатковий пʼятирічний період дії Угоди між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях, по 24.02.2029.

- Затверджено план заходів з відзначення у 2024 році Дня памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 13.02.2019 N 76 «Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції». Визначено такими, що потребують встановлення граничних строків розрахунків 270 календарних днів, ряд операцій з експорту/імпорту товарів у сфері машинобудування. Рекомендовано Національному банку встановити граничні строки розрахунків за такими операціями 270 календарних днів. Доповнено перелік товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк України має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 ЗУ «Про валюту і валютні операції» новим пунктом «Товари військового та подвійного використання та обладнання, які імпортуються виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель або із створення та/або розширення виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення, для виконання таких контрактів із державними замовниками за умови, що такі виконавці державних контрактів включені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів)».

- Виділено Міністерству у справах ветеранів на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 2 млн. 582,5 тис. гривень для виплати одноразової грошової допомоги членам сімей волонтерів, які загинули під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із збройною агресією РФ проти України.

- Затверджено план заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоровʼя в Україні на період до 2030 року.

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