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В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Джон Басс

16:03, 21 июня 2024
Заместитель госсекретаря США Джон Басс прибыл на встречу с украинскими чиновниками и партнерами.
В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Джон Басс
Источник фото: Х / Ambassador Bridget A. Brink
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В Киев прибыл заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс для встреч с украинскими чиновниками и другими партнерами. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в социальной сети X.

«Рада приветствовать заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии россии», - отметила Бринк.

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