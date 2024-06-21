В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Джон Басс

Заместитель госсекретаря США Джон Басс прибыл на встречу с украинскими чиновниками и партнерами.

Источник фото: Х / Ambassador Bridget A. Brink

В Киев прибыл заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс для встреч с украинскими чиновниками и другими партнерами. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в социальной сети X.

«Рада приветствовать заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии россии», - отметила Бринк.

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